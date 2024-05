Perché l’offensiva russa su Kharkiv non è decisiva per vincere in Ucraina | l’analisi del generale Battisti

Zelensky a Kharkiv: 'La situazione è difficile, ma sotto controllo' - Zelensky a kharkiv: 'La situazione è difficile, ma sotto controllo' - Volodymyr Zelensky è andato a kharkiv dopo che la Russia ha lanciato una nuova offensiva ... Zelensky ha detto che la situazione è estremamente difficile anche se "in generale sotto controllo", ...

Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Lo scarso addestramento e il non corretto utilizzo dei mezzi hanno portato gli ucraini a perdere forniture molto velocemente ...

Kiev, fermati tentativi russi di sfondare a Kharkiv, Mosca: avanziamo su tutto il fronte - Kiev, fermati tentativi russi di sfondare a kharkiv, Mosca: avanziamo su tutto il fronte - Feroci battaglie difensive nella città dell'Est, le truppe ucraine tengono ma "11 attacchi russi respinti in 24 ore". Evacuati 8000 cittadini da kharkiv. Putin trionfale con i suoi comandanti ...