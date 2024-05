Meloni-Schlein - Mauro Mazza | La legge anti-Berlusconi colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’ex direttore del Tg1 sul prossimo duello televisivo: “Con il premierato le cose potrebbero cambiare, ma ora…” Tempi andati quando ci furono i famosi duelli politici in tv. Confronti che passarono alla storia e che decisero in qualche modo l’esito del voto, come quello del 1994, definito storico, trae Occhetto. Per molti fu decisivo a vantaggio del Cavaliere, con l’allora segretario degli ex comunisti che erano diventati progressisti, che non fece una gran figura. Diversi diedero la colpa ai vestiti, ma in realtà fu come disse le cose su quello che voleva fare e realizzare, conche fu più convincere rispetto a Occhetto. Il presidente del Consiglio Giorgiae il segretario del Pd Ellyerano attese ad un confronto che non ci sarà (Ansa Notizie.com) Per non dimenticare anche quello ...