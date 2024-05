Basket femminile - le convocate dell’Italia sperimentale per le amichevoli con la Spagna Under 23

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il coach della Nazionale Adi, Andrea Capobianco, ha diramato l’elenco delledel “Green Team”, ovvero la Nazionale, per il raduno di Roma del 27 maggio, che culminerà nelle duecontro la23, e che si giocheranno a Guadalajara l’1 e il 2 giugno alle ore 19.00. Le azzurre si raduneranno a Roma dal 27 maggio ed il 31 si sposteranno a Madrid per le due, rientrando poi in Italia il 3 giugno: spiccano tra leGiulia Natali ed Alessandra Orsili, le quali hanno già debuttato con la Nazionale Senior, mentre la più giovane è Francesca Baldassarre, classe 2008., il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa ...

