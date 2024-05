Real Madrid | la perfetta sostituzione di BENZEMA In un gol ogni due ci sono LORO - la migliore coppia del MONDO da PALLONE D’ORO

La leggendaria rockstar Lenny Kravitz salirà sul palco prima della partita tra Borussia Dortmund e Real Madrid il 1° giugno presso l’iconico stadio di Wembley a Londra per il ‘kick off show ‘ della finale . Il quattro volte vincitore del Grammy ...

Germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - Germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - La splendida cavalcata del Borussia Dortmund, arrivato in finale di Champions League (sabato 2 giugno a Wembley contro il real madrid) non pare aver impressionato il c.t. tedesco Julian Nagelsmann, ...

Inter, si pensa alla prossima stagione: possibile colpo dal Real Madrid - Inter, si pensa alla prossima stagione: possibile colpo dal real madrid - Calciomercato Inter, nel mirino un giocatore del real madrid Il nuovo obiettivo dell'Inter sarebbe Nacho Fernandez, 34enne difensore e capitano del real madrid che il prossimo 1 giugno affronterà il ...

