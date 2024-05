Napoli - i convocati per la Fiorentina | assente Victor Osimhen

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castevolturno. Gli azzurri preparano il match contro lain programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Mario Rui,e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare. Il tecnico del, Francesco Calzona, ha successivamente convocato 21 giocatori per la sfida. Questo l’elenco: Contini, Idasiak, Meret, Di Lorenzo, Jesus, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Anguissa, Cajuste, Dendoncker, ...

