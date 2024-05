Dazn - salgono i prezzi Udicon | Denunciamo ennesimo aumento ingiustificato

Dazn, nuovi aumenti ma non per tutti. Ecco i prezzi da agosto 2024 e a quanto ammontano i rincari - dazn, nuovi aumenti ma non per tutti. Ecco i prezzi da agosto 2024 e a quanto ammontano i rincari - Dopo i rincari scattati a gennaio 2024, dazn aumenta ancora il costo degli abbonamenti (ma non tutti). Le nuove tariffe scatteranno ad agosto. ... dazn, nuovi aumenti ma non per tutti. Ecco i prezzi ...

Dazn aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti - dazn aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti - Le tariffe di dazn subiranno un ulteriore aumento a partire dalla fine di agosto, come comunicato dall’azienda ai suoi abbonati. Questa volta, i costi degli abbonamenti annuali con pagamento ...

Dazn aumenta di nuovo i prezzi, e i consumatori protestano - dazn aumenta di nuovo i prezzi, e i consumatori protestano - Rialzi dal 10% al 20% anche per chi aveva sottoscritto un abbonamento annuale. L'Udicon: "Decisione irresponsabile" ...