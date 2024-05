ATP Roma 2024 | Paul vince un match pazzo contro Hurkacz e vola in semifinale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tommyè il terzo semifinalista degli Internazionali d’Italia. L’americanounricco di colpi di scenail polacco Hubert, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Si tratta della secondastagionale in un Masters 1000 per l’americano, alla prima della carriera sulla terra rossa. Una partita dove le palle break si sprecano, visto che sono ben diciotto quelle concesse dae tredici quelle da parte di. Al polacco non bastano otto ace, mentreha messo a segno molti piùnti rispetto all’avversario (ventottoventincinque).si trova ...

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore , in onda su Rete4, dal 20 al 24 maggio 2024 . Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Hubert Hurkacz se la vedrà contro Tommy Paul nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Entrambi hanno mietuto delle vittime illustri nel corso del loro cammino capitolino. ...

Tommy Paul vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2024 . Lo statunitense la spunta contro Hubert Hurkacz dopo una battaglia durata 2 ore e 43 minuti con il punteggio di 7-5 3-6 6-3. Incontro che come prevedibile vive sul filo ...

Tennis: Internazionali. Paul batte Hurkacz e vola in semifinale - Tennis: Internazionali. paul batte Hurkacz e vola in semifinale - Lo statunitense sfiderà uno fra Tsitsipas e Jarry ROMA (ITALPRESS) - Tommy paul è il terzo semifinalista degli Internazionali d'Italia maschili. Sulla terra rossa del Centrale del Foro Italico, il ...

Tennis, Paul in semifinale esulta a modo suo: "Forza Lazio" - FOTO - Tennis, paul in semifinale esulta a modo suo: "Forza Lazio" - FOTO - Tommy paul è in semifinale nel torneo di Roma. L'americano ha battuto Hurkacz e ha eguagliato Opelka. Il tennista statunitense ha esultato a modo suo scrivendo sulla telecamera un "Forza Lazio". Il ...

Tempesta d'amore episodi 20-24/05: Eleni ha un grave incidente, Vanessa crolla - Tempesta d'amore episodi 20-24/05: Eleni ha un grave incidente, Vanessa crolla - La situazione precipiterà quando Max la vedrà baciarsi con Carolin. Momento di grande commozione per Josie e paul che, dopo non pochi problemi, si uniranno in matrimonio e passeranno una notte ...