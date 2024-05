Juventus - le possibili soluzioni in caso di esonero per Allegri | due allenatori in pole

"Filip Kostic può giocare". Massimiliano Allegri annuncia in conferenza stampa il ritorno in campo dell'esterno serbo,...

Allegri, cosa ha fatto in finale di Coppa Italia Le proteste e il litigio con un giornalista. Ora rischia l'esonero - Allegri, cosa ha fatto in finale di Coppa Italia Le proteste e il litigio con un giornalista. Ora rischia l'esonero - Un'escalation, sia di nervosismo che di conseguenze per Massimiliano Allegri che ha dato spettacolo nella finale di Coppa Italia. L'allenatore ha fatto passare in secondo piano la ...

USSI (Unione Stampa Sportiva italiana): 'Insulti e minacce fanno male al calcio. Scene fortemente diseducative' - USSI (Unione Stampa Sportiva italiana): 'Insulti e minacce fanno male al calcio. Scene fortemente diseducative' - L'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha diramato un comunicato dopo i fatti di Atalanta-juventus. Di seguito il comunicato: COMUNICATO USSI- La vigilia di.

TUTTOSPORT - Vaciago: "Allegri ha stappato tutta la rabbia che covava da mesi, la Juve è imbarazzata" - TUTTOSPORT - Vaciago: "Allegri ha stappato tutta la rabbia che covava da mesi, la Juve è imbarazzata" - Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Stiamo lavorando alla notizia del possibile esonero di Allegri. Il rumor è da seguire ...