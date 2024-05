LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Alaphilippe da solo verso il success - gruppo compatto sul Monte Giove

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.40 Per lui è vicinissimo il ritorno alo dopo quasi un anno: la vittoria manca dal Delfinato 2023. ULTIMI DUE CHILOMETRI! 16.39è vicinissimo al primoo in carriera al. Ci ha provato spesso, una vittoria che fa sicuramente morale. 16.38 Ilsupera ilsenza sussulti: gli uomini di classifica sono tutti lì. 16.37ha 39” su Narvaez ed Hermans, 46” su Scaroni e Valgren. ULTIMI 5 CHILOMETRI PER LUI! 16.36 Innon sembrano esserci velleità bellicose da parte degli uomini di classifica. 16.35 Occhio ...

15.33 Poche chance nel gruppo ne degli inseguitori di lottare per la vittoria, diversi corridori sul muro di Ostra stanno facendo fatica. 15.31 Sono sullo strappo di ...

16.08 Siamo a meno di 30 chilometri dal traguardo per Julian Alaphilippe e Mirco Maestri . 16.06 Narvaez ed Hermans provano a lanciarsi all'inseguimento della coppia ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 12a tappa Martinsicuro-Fano: Alaphilippe e Maestri partono a -10 km. Il ricordo di Scarponi - Buongiorno e benvenuti alla nostra consueta diretta da Virgilio Sport. La 12a tappa Martinsicuro-Fano porterà la carovana del giro dall'Abruzzo alle Marche. La frazione odierna potrebbe andare a ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Riccione-Cento. Percorso piatto per i velocisti - giro d'Italia 2024, la 13a tappa di venerdì 17 maggio: Riccione-Cento. Percorso piatto e completamente privo di salite, occasione d'oro per i velocisti.

