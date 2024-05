Bergomi | Baggio campione meraviglioso! Un ricordo dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono vent’anni esatti dal momento in cui Robertoha salutato il calcio professionistico, ma il suo nome continua a risplendere nel calcio mondiale. Lo ricorda, in collegamento con Sky Sport 24, che nell’ultimo anno di carriera lo ha avuto come compagno all’Inter. CELEBRAZIONI – Oggi sono vent’anni esatti dall’addio di Robertodal calcio. Parlando in collegamento con Sky Sport, Giuseppeha evocato immagini di domeniche mattina in cui la figura dell’attaccante, assorto nelle sue preghiere, risuonava nel silenzio della stanza. Questo gesto, simbolo di umiltà e spiritualità, si univa al genio calcistico che ha caratterizzato la carriera del Divin Codino: «era una persona umile, nonostante il suo talento straordinario. Era un giocatore, ma ...