Borussia Dortmund - arriva la denuncia contro il Psg | pochi posti nel settore ospiti dello stadio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilha sportoil Psg al Football Supporters Europe (Fse), un network europeo formato da gruppi di tifosi dei 48 paesi aderenti alla Uefa. Questo perché i tedeschi sostengono di aver ricevuto troppibiglietti delper la gara al Parco dei Principi di Champions League. Ilil Psg Come riportato da Bild: Ilaccusa di aver ricevuto solo 480 biglietti disponibili per andare allodel Psg. Il club francese, però, ha affermato che era stata una direttiva della polizia di Parigi; ciò, dichiarano i tedeschi, non è affatto vero. La polizia avrebbe preferito di gran lunga avere i tifosi avversari allo ...

Victor Osimhen è uno degli obiettivi del Psg per la prossima estate. L'attaccante del Napoli è nell'elenco del club francese per ...

Germania, Nagelsmann annuncia la lista per gli Europei: fuori Hummels - Germania, Nagelsmann annuncia la lista per gli Europei: fuori Hummels - Nagelsmann ha nominato una rosa provvisoria di 27 giocatori. Resta, dunque, ancora un giocatore da escludere. Il tecnico puo' apportare modifiche fino al 7 giugno.

