LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Mektic 6-4 - 6- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | super prestazio -e, azzurri in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel quarto di finale di, torneranno in campo per giocarsi la finale. Un saluto sportivo! 16:20 L’Italia quindi piazza almeno inalmeno una coppia in entrambi i tornei di doppio. Ottimo risultato per noi, che al momento avremmo due singolaristi e due coppie di doppio qualificate alle ATP Finals. 16:18 Con questo risultatosi riprendono di forza la seconda posizione nella “race”, dopo che per qualche ora Granollers/Zeballos l’avevano tolta alla coppia azzurra. Accorciano inoltre a circa 300 punti di distacco dai numeri uno Bopanna/Ebden, sconfitti al 2° turno 6-2, 6-4. 16:15 Partita praticamente perfetta degli ...