Chiara Ferragni dà un tocco floreale al look | la gonna-foulard è decorata con rose verdi

We are coming back. “Stiamo tornando” scrive Chiara Ferragni sui social. Un plurale maiestatis che svela come, dopo il periodo alquanto burrascoso, l’influencer sia pronta a rimettersi in gioco. Il suo profilo Instagram, più attivo di giorno in ...

Chiara Ferragni rientra a Milano con “gli occhi felici” - chiara ferragni rientra a Milano con “gli occhi felici” - chiara ferragni è tornata sui social dopo le ultime crisi: Tra weekend romani, nuovi progetti e il rientro a Milano con gli occhi felici ...

Fabrizio Corona, il sospetto su Fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Fabrizio Corona, il sospetto su Fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Come finirà la vicenda della notte quantomeno movimentata in cui è stato aggredito il personal trainer Cristiano Iovino e per cui il ...

Non salta l’ospitata di Fedez da Cattelan a “Da vicino nessuno è normale” - Non salta l’ospitata di Fedez da Cattelan a “Da vicino nessuno è normale” - A differenza di quanto trapelato nelle scorse ore, l'AdnKronos apprende che l'ospitata di Fedez dallo show di Cattelan non è stata cancellata ...