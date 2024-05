Disney ha perso miliardi a causa di spese eccessive allo streaming - ingenti tagli in arrivo

(Di giovedì 16 maggio 2024)+ vede calare senza sosta i suoi abbonati e così anche i suoi guadagni, segnando un trimestre in rosso per il colosso dell’animazione americana. Durante un’importante conferenza alla MoffettNathanson Media, Internet & Communications, il CEO di, Bob Iger, ha parlato dei problemi economici che sta riscontrando il colosso nell’intrattenimento durante quest’ultimo anno e di quale sarà, d’ora in poi, la sua strategia produttiva. Ha dunque affermato:” Quando siamo entrati nel business delloin modo molto aggressivo, abbiamo cercato di raccontare troppe storie, abbiamo investito troppo prima di ottenere un ritorno economico e questo, ha portato ad una perdita di 4 milioni di dollari“. Bob Iger CEO di, Fonte: InsideTheMagic.netCome è già stato annunciato tempo fa, da Deadline, ...

