Fa colazione al bar - poi scappa senza pagare e portando via il barattolo delle mance | denunciata

(Di giovedì 16 maggio 2024) Parabiago (Milano), 16 maggio 2024 – Prima entra in un bar a fare, poirubando persino le moneteraccolte dai baristi. Dopo una accurata indagine la polizia locale di Parabiago, grazie all’avvenuta denuncia del proprietario del negozio, ha dato un nome e un volto alla ladra. Nei giorni scorsi è stata accertata l’identità della persona che ha messo in atto diversi furti. Si tratta di una donna di nazionalità italiana, giàin più occasioni nei mesi scorsi dal corpo di polizia locale di Parabiago per reati simili. Gli agenti, accertati i reati di furto aggravato dalla destrezza e insolvenza fraudolenta, hanno deferito la cittadina all'autorità giudiziaria e, in un'ottica di prevenzione del crimine, hanno richiesto ...

