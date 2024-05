IN – Chivu prossimo allenatore dell’Ajax? La verità sulla trattativa

(Di giovedì 16 maggio 2024)dell’Inter Primavera, è stato accostato nelle scorse settimane all’Ajax. Il club olandese cerca il volto da cui ripartire, la redazione di Inter-News.it ha raccolto informazioni a riguardo. DIFFICILE – La redazione di Inter-News.it si è mossa per capire il futuro di Cristian, attualedell’Inter Primavera. Nelle scorse settimane l’rumeno è diventato uno dei nomi possibili per la panchina. Il club olandese giocherà l’Europa League durante la prossima stagione, è riuscita a risalire la classifica dell’Eredivisie guadagnando il quinto posto con una giornata d’anticipo. Nonostante ci sia una conferma sui contatti tra l’e gli olandesi, il nome dinon è in cima alla lista ...

Gilardino, la firma sul contratto arriverà a Roma: il motivo - Gilardino, la firma sul contratto arriverà a Roma: il motivo - Il rinnovo del tecnico del Genoa arriverà nella capitale, dove già firmò il suo primo contratto da allenatore della prima squadra nel 2023 ...

Iezzo a sorpresa: "Meret è stato maltrattato per le critiche, è giusto vada via" - Iezzo a sorpresa: "Meret è stato maltrattato per le critiche, è giusto vada via" - Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sostituto Osimhen a Firenze Nel 433 di Calzona ci vedo bene Simeone, poi se il mister non vorrà ...

Cimeli, maglie, bandiere, trofei: una mostra dedicata alla storia sportiva di Bari - Cimeli, maglie, bandiere, trofei: una mostra dedicata alla storia sportiva di Bari - Francesco Capocasale (alla memoria), bandiera del Bari da calciatore e allenatore; Biagio Catalano (alla memoria), bandiera del Bari calcio, definito “il Sivori del Sud”; Nicoletta Crocitto (alla ...