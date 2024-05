Conoscere ci fa sentire più europei - l’appello bipartisan di Gori e Malanchini | Andate a votare

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo. Giovedì 16 maggio si è tenuto un convegno dal titolo “La nostra Europa. Partecipazione, democrazia, lavoro e giustizia sociale” al Centro Congressi di Bergamo, organizzato dalla Cisl Bergamo. Questo è avvenuto per confrontarsi e arricchirsi, trattando diversi temi dell’Europa. Durante questo evento hanno preso parola diverse figure di rilievo, il presidente F. Corna ha aperto questo momento di condivisione: “Per far sì che questa Europa possa funzionare, serve un’Europa politicamente più forte. Possiamo farlo partendo dall’essere informati, partecipi e consapevoli che ognuno di noi debba mettere il suo per la democrazia -. Questo è il consiglio che il presidente condivide – “In questo momento storico è bene che ognuno di noi rifletta su quello che vuole, e che l’Europa venga rafforzata. La parola “politica” è diventata quasi sconveniente, pensare che se ne possa fare a meno è ...

