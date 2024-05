Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Meteo choc, "allerta rossa": dove scatta l'allarme maltempo - Meteo choc, "allerta rossa": dove scatta l'allarme maltempo - Il maltempo continua a far paura mentre si guarda alle previsioni meteo per i prossimi giorni. È allarme rosso in veneto, ...

Maltempo, allerta rossa in Veneto: case allagate e senza luce. Allarme anche in Lombardia - maltempo, allerta rossa in veneto: case allagate e senza luce. Allarme anche in Lombardia - Fiumi in piena, allagamenti e allarme rosso della Protezione Civile: situazione particolarmente critica in veneto a causa del maltempo, grosse criticità anche in Lombardia ...

Pioggia record a Padova: 90 mm in due ore, succede ogni 100 anni - Pioggia record a Padova: 90 mm in due ore, succede ogni 100 anni - maltempo in veneto, la frana sfonda ed entra nella piscina di casa Alle 16 verrà riunito un tavolo tecnico in Prefettura con i sindaci del Padovano e il Genio civile per definire i dettagli della ...