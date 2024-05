Slovacchia - il presidente eletto Pellegrini vede Fico | E' ancora grave

Il Presidente eletto della Slovacchia, Peter Pellegrini, ha invitato i partiti politici a "sospendere" la campagna elettorale per le elezioni europee in programma l'8 giugno dopo il tentato omicidio del primo ministro Robert Fico. "Invito tutti i ...

Si prospettano grandi novità per il futuro degli arbitri italiani e per l‘Aia, l’associazione italiana arbitri. Secondo il progetto di riforma varato da Gravina, il presidente dell’Aia potrebbe essere eletto a suffragio universale e non più dai ...