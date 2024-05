Omicidio Mollicone - il carrozziere | L’ho vista quella mattin - litigava con un ragazzo biondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Il 1 giugno, davanti al bar Chioppetelle, proprio vicino al paletto che indica la fermata del Cotral, vidi una ragazza con un. Credo fosse Serena. I due erano rivolti verso la strada, di fianco a me, lui la teneva per un braccio come se lei volesse attraversare la strada ma lui la stesse bloccando”. Questo è quanto dichiarato davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma da Carmine Belli ilprocessato e poi assolto nei tre gradi di giudizio per l’di Serena. Nel corso del processo, in cui sono imputati l’ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e due carabinieri è stato ascoltato proprio l’operaio. Quanto all’altezza dei due ragazzi Belli ha aggiunto: “Non avevo focalizzato l’altezza, ma mi erano sembrati più o meno della ...