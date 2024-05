Al Rome Summit Parolin e Tajani spiegano cosa lega lavoro e natalità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Responsabilità e incontro. L’uomo come motore dell’impresa al servizio del bene comune universale. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietrocadenza le parole. Le soppesa e le dispensa alternando lo sguardo tra il leggio e la platea. Parla davanti ai giovani imprenditori convocati per ilpromosso da Ucid all’Ambasciata Italiana in Santa Sede. Dopo i saluti dell’ambasciatore italiano in Santa Sede, Francesco De Nitto e il video messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il prelato incalza la comunità dei rappresentanti delle categorie economiche proponendo un modello di impresa fortemente ancorato alla Dottrina Sociale della Chiesa. La via maestra, dunque, è quella che “pone al centro la persona umana in nome della libertà morale che si traduce nell’impegno per il perseguimento del bene ...

