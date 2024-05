Massini aggredito? Ma era un 70enne | vi dovete vergognare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato così il caso di Filippo Turetta, accusato di aver ucciso con crudeltà e premeditazione la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. “Rischia l’ergastolo, notizia di oggi. In qualsiasi altro paese del mondo, un signore che convoca la sua ex fidanzata e poi la ammazza lasciando il cadavere vicino ad un fiume e poi scappa verso l’Austria verrebbe condannato in una settimana a una pena severissima, cioè l’ergastolo, e non uscirebbe più di galera. In Italia invece, vedrete, non andrà così. Sarà condannato certamente all’ergastolo, ma dopo vent’anni uscirà. Ma non dovrebbe essere scontato l’ergastolo? Invece no, Turetta ‘rischia l’ergastolo'”. Il conduttore di Radio24 ha poi parlato dell’accusa fatta dal Partito Democratico di un’emergenza democratica, legata all’episodio in cui Stefano, noto scrittore e ...