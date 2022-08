Ricercatrice italiana scopre l’origine preistorica del boomerang australiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Una nuova scoperta archeologica e antropologica ci arriva oggi direttamente dall’altra parte del mondo, ma porta con sé un primato tutto italiano. Il misterioso oggetto in questione, se così si può definire, è oggi uno dei simboli stessi della lontana Australia, specie quella aborigena. Stiamo parlando del famoso boomerang australiano; impugnato aggressivamente nelle pellicole di Mr Crocodile Dundee o nei cartoni animati di Tazmania, il misterioso oggetto custodirebbe antichi segreti sui diversi usi che lo stesso ha assunto per gli antenati del popolo australiano. Eva Francesca Martellotta Nata a Brindisi nel 1991, Eva Francesca Martellotta fin da piccola è innamorata dell’archeologia sperimentale. La sua missione, dice, è far sì che chiunque capisca il valore di “quei pezzi di pietra” che gli archeologi tirano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Una nuova scoperta archeologica e antropologica ci arriva oggi direttamente dall’altra parte del mondo, ma porta con sé un primato tutto italiano. Il misterioso oggetto in questione, se così si può definire, è oggi uno dei simboli stessi della lontana Australia, specie quella aborigena. Stiamo parlando del famoso; impugnato aggressivamente nelle pellicole di Mr Crocodile Dundee o nei cartoni animati di Tazmania, il misterioso oggetto custodirebbe antichi segreti sui diversi usi che lo stesso ha assunto per gli antenati del popolo. Eva Francesca Martellotta Nata a Brindisi nel 1991, Eva Francesca Martellotta fin da piccola è innamorata dell’archeologia sperimentale. La sua missione, dice, è far sì che chiunque capisca il valore di “quei pezzi di pietra” che gli archeologi tirano ...

IlPrimatoN : Una nuova scoperta fatta in Australia da una ricercatrice italiana è destinata a riscrivere la storia del famoso st… - elena_delpup : RT @AdeccoGroupITA: Rivoluzionare il settore dell’agricoltura con un progetto che riconnette la scienza all’impatto sociale. Questo è il so… - AdeccoGroupITA : Rivoluzionare il settore dell’agricoltura con un progetto che riconnette la scienza all’impatto sociale. Questo è i… - GianlucaDonat15 : @ContinuouSafety @GianlucaCastro8 È stato isolato da una ricercatrice italiana. - SFalax : @MariluCasini @repubblica Guarda per me hanno scritto con il “piercing” perché in realtà volevano intitolarlo “la r… -