La Lituania manda un viceministro a Taiwan e fa infuriare Pechino

(Di giovedì 18 agosto 2022) Gli Stati Uniti non sono gli unici are delegazioni afacendo arrabbiare: c’è anche la, il solo fra i Paesi dell’Unione Europea ad aver preso da tempo una posizione molto netta rispetto alla questione delle due Cine. Lo scorso anno si era ritirata dal “17+1”, il format di cooperazione fra Repubblica Popolare Cinese ed Europa centrale e orientale; e appena qualche giorno fa, l’11 agosto, anche Estonia e Lettonia hanno abbandonato. Vilnius ha poi favorito l’apertura sul territorio nazionale di un ufficio di rappresentanzaese, che di fatto costituisce per Taipei una sorta di Ambasciata: l’operazione ha inasprito ulteriormente la reazione cinese. E ora è scoppiato il caso della lunga visita della delegazione lituana a, guidata dal ...

TAIPEI (Reuters) - Stati Uniti e Taiwan hanno concordato di avviare colloqui di natura commerciale nell'ambito di una nuova iniziativa volta a raggiungere accordi con "risultati economicamente signifi ...Joe Biden ha firmato il trattato che approva l'ingresso sella Svezia e della Finlandia nell'Alleanza atlantica: "La Nato si è dimostrata un'alleanza indispensabile per il mondo di oggi e di domani. La ...