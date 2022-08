Che gioia per l’Italia, la notizia fa esultare anche Mancini: il motivo (Di giovedì 18 agosto 2022) Dai campi internazionali giungono notizie importanti anche per l’Italia di Roberto Mancini, che aiutano a pensare positivo per il futuro della Nazionale. È in Conference League che Gianluca Scamacca, ex calciatore del Sassuolo attualmente al West Ham, disputa la sua prima gara da titolare per il club di Premier League e segna anche la sua prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 agosto 2022) Dai campi internazionali giungono notizie importantiperdi Roberto, che aiutano a pensare positivo per il futuro della Nazionale. È in Conference League che Gianluca Scamacca, ex calciatore del Sassuolo attualmente al West Ham, disputa la sua prima gara da titolare per il club di Premier League e segnala sua prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlfredoPedulla : #Garella figlio di un calcio che mai tornerà. Uno stipendio era oro, altro che cifre folli. Vincere lo scudetto era… - Coninews : La gioia di vincere in casa, l'emozione di portare il tricolore sul gradino più alto del podio europeo. ???? Ieri ne… - S_K_MOORE : “Ciro, sono stato un Laziale per tutta la mia vita. Ho visto molti grandi giocatori indossare questi colori ma sei… - SalaLettura : RT @tiraccontero: … Fa bene portare l’attenzione alla gioia, che si nasconde discretamente quasi in ogni momento, e fa bene spedirla a qual… - jansonsco1 : RT @rulajebreal: La premier ???? è ?@MarinSanna? 36 anni. Ha compiuto scelte politiche coraggiose. Ma la dx radicale patriarcale, anti diritt… -