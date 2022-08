Uomini e Donne, Valentina Dallari confessa come mai ha deciso di parlare dell’anoressia sui social: “All’inizio mi hanno scritto cose tremende, poi…” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Valentina Dallari, ex volto di Uomini e Donne, è tornata a parlare del periodo più buio della sua vita, quello che ha dovuto vivere a causa dei disturbi alimentari. Abbiamo conosciuto Valentina durante il suo percorso al dating show di Canale 5. Una volta lontana dai riflettori, l’influencer ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Ci sono voluti anni e cure appropriate per uscire da quel tunnel. Ad oggi, la Dallari si fa portavoce e testimone diretta, di come si possano superare certi ostacoli apparentemente insormontabili. Durante un’intervista per La Repubblica, l’ex tronista ha spiegato come e quando si è resa davvero conto di avere un disturbo alimentare: Me ne sono resa conto sei mesi dopo essere stata ricoverata. È stata ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022), ex volto di, è tornata adel periodo più buio della sua vita, quello che ha dovuto vivere a causa dei disturbi alimentari. Abbiamo conosciutodurante il suo percorso al dating show di Canale 5. Una volta lontana dai riflettori, l’influencer ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Ci sono voluti anni e cure appropriate per uscire da quel tunnel. Ad oggi, lasi fa portavoce e testimone diretta, disi possano superare certi ostacoli apparentemente insormontabili. Durante un’intervista per La Repubblica, l’ex tronista ha spiegatoe quando si è resa davvero conto di avere un disturbo alimentare: Me ne sono resa conto sei mesi dopo essere stata ricoverata. È stata ...

