Kessie, Depay e non solo: palleggi spettacolo in casa Barcellona | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Franck Kessie, ex calciatore del Milan, si diverte con i suoi nuovi compagni di squadra del Barcellona. In evidenza anche Memphis Depay, obiettivo di calciomercato della Juventus Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Franck, ex calciatore del Milan, si diverte con i suoi nuovi compagni di squadra del. In evidenza anche Memphis, obiettivo di calciomercato della Juventus

Erioni_7783 : @_Mdk7_ Dai Marco che avete fatto un gran bel mercato se aggiungevano Rabiot/Paredes,in attesa di Depay diventava t… - zazoomblog : Palleggi e giocate: Kessie e Depay spettacolo in allenamento - #Palleggi #giocate: #Kessie #Depay - AndreaInterNews : @andreaspillo Via le zavorre, dentro i giovani per contenere i costi e i migliori parametri zero su cui eventualmen… - Peabody_098765 : @mikelelomb Immagina fare entrare kessie sullo 0-0 e non depay ....roba che mr ventura in Italia Svezia scansati co… - morenoAlmare : Pjanic Ansu Fati Depay Fernan Torres Abumeyang De Jong Kessie Questa è la panchina di una squadra tecnicamente fallita -