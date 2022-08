Accusa, appropriazione indebita: Taranto, sequestri per circa un milione di euro Guardia di finanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita. Il provvedimento cautelare in argomento, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta di adozione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di complesse attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle tarantine a partire dal 2021 nei confronti di una società cooperativa. ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delladidihanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, per un importo complessivo di oltre 1di, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per l’ipotesi di reato di. Il provvedimento cautelare in argomento, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di adozione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di complesse attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle tarantine a partire dal 2021 nei confronti di una società cooperativa. ...

