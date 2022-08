(Di martedì 16 agosto 2022)Suarez Pardo è laaseador. Il paese sudamericano, noto in tutto il mondo per la bontàa carne rossa e per la sua tradizione di cottura, tiene ogni anno un concorso ...

euronewsit : L'Argentina ha la sua prima 'regina della griglia'. Natalí Suarez Pardo è stata incoronata miglior parillera al Cam… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - L'Argentina ha la sua prima 'regina della griglia' Natalí Suarez Pardo è sta… -

Il Sole 24 ORE

Suarez Pardo è laaseador dell'Argentina. Il paese sudamericano, noto in tutto il mondo per la bontà della carne rossa e per la sua tradizione di cottura, tiene ogni anno un concorso ...Natalí Suarez Pardo, della provincia di San Luis, è stata incoronataparrillera, o meglio: la regina della griglia. Dei 20 partecipanti solo 4 erano donne. Un motivo d'orgoglio per la giovane ... E' di Natali il miglior Asado dell'Argentina - Il Sole 24 ORE Milano, 16 ago. (askanews) - Natali Suarez Pardo è la miglior aseador dell'Argentina. Il paese sudamericano, noto in tutto il mondo per la ...Per la prima volta è una donna il miglior parrillero dell'Argentina, vincendo la quarta edizione del Campionato federale dell'asado ...