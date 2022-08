Venezia, bambina di un anno e otto mesi investita da un’auto che faceva manovra in retromarcia. Alla guida c’era il papà (Di lunedì 15 agosto 2022) Una bambina di un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita dall’auto guidata dal padre a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano, nei pressi dell’abitazione della piccola vittima. La bambina, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investita durante una manovra in retromarcia che il padre, ignaro della presenza della figlia, stava eseguendo nell’area del giardino di casa. Sul fatto stanno svolgendo le indagini i carabinieri di Vigonovo e di Chioggia che hanno, tra l’altro, informato l’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Unadi une 8è morta dopo essere statadall’autota dal padre a Tombelle di Vigonovo, nelno, nei pressi dell’abitazione della piccola vittima. La, secondo una prima ricostruzione, sarebbe statodurante unainche il padre, ignaro della presenza della figlia, stava eseguendo nell’area del giardino di casa. Sul fatto stsvolgendo le indagini i carabinieri di Vigonovo e di Chioggia che h, tra l’altro, informato l’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

