Napoli, Spalletti: ''Verona? Grande prestazione dei ragazzi, Lobotka sembrava Iniesta''

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, commenta il successo azzurro al Bentegodi contro il Verona nella giornata di esordio del campionato. Queste le sue parole: "Avevamo preparato bene la gara in settimana e faccio i complimenti ai ragazzi per averla saputa interpretare al meglio in campo". "Ho visto una squadra di carattere e molto vogliosa di iniziare al massimo. afferma Spalletti - Dobbiamo alzare il ritmo quando siamo in fase di possesso del gioco perchè bisogna andare a concretizzare la superiorità" "Lobotka oggi sembrava Iniesta, ha giocato una gara strepitosa ed ha segnato un gol da manuale''

