La Scozia è la prima nazione al mondo a garantire per legge assorbenti gratuiti negli edifici pubblici (Di lunedì 15 agosto 2022) La Scozia è diventata la prima nazione al mondo a rendere obbligatoria la presenza di prodotti mestruali gratuiti nei luoghi pubblici. Il Period Products Act, entrato in vigore oggi, 15 agosto, ha confermato il Period Products (Free Provision) Bill, promulgato nel 2020, ma che allora non era stato convertito in legge dal parlamento scozzese. Da ora, chiunque avrà bisogno di prodotti mestruali nelle scuole e in altri edifici pubblici dovrà poterli ottenere gratuitamente. Il percorso che aveva già visto un importante passo avanti con il decreto del 2020 è in stato intrapreso da anni nella nazione più settentrionale del Regno Unito: dal 2017 sono stati spesi 27 milioni di sterline per garantire l’accesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Laè diventata laala rendere obbligatoria la presenza di prodotti mestrualinei luoghi. Il Period Products Act, entrato in vigore oggi, 15 agosto, ha confermato il Period Products (Free Provision) Bill, promulgato nel 2020, ma che allora non era stato convertito indal parlamento scozzese. Da ora, chiunque avrà bisogno di prodotti mestruali nelle scuole e in altridovrà poterli ottenere gratuitamente. Il percorso che aveva già visto un importante passo avanti con il decreto del 2020 è in stato intrapreso da anni nellapiù settentrionale del Regno Unito: dal 2017 sono stati spesi 27 milioni di sterline perl’accesso ...

GiannettiMarco : RT @lindipende: #Scozia: prodotti gratuiti per il ciclo mestruale, è il primo Paese al mondo È entrato in vigore oggi in tutta la Scozia i… - PensieroNo : RT @lindipende: #Scozia: prodotti gratuiti per il ciclo mestruale, è il primo Paese al mondo È entrato in vigore oggi in tutta la Scozia i… - Incantesimo : RT @lindipende: #Scozia: prodotti gratuiti per il ciclo mestruale, è il primo Paese al mondo È entrato in vigore oggi in tutta la Scozia i… - lindipende : #Scozia: prodotti gratuiti per il ciclo mestruale, è il primo Paese al mondo È entrato in vigore oggi in tutta la… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Boys Amateur Championship Si è fermato ai quarti di finale ???? Eugenio #Bernardi in Scozia. L'azzurro è stato superato da… -