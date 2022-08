CdS – il Barcellona lo libera, martedì già in Italia” (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 17:50:28 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Memphis Depay sempre più promesso sposo della Juventus. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sport, gli agenti della punta del Barcellona incontreranno la dirigenza del club bianconero per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento a Torino. “Depay ha deciso, sarà Juve: vertice per la fumata bianca” L’attaccante olandese aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro, anche a fronte di alcune offerte in arrivo dalla Premier League, e ha deciso infine di accettare la proposta della Juve, che secondo il quotidiano iberico gli avrebbe promesso un posto da titolare, anche in chiave nazionale. L’entourage del giocatore incontrerà nelle prossime ore gli uomini di mercato della Vecchia Signora per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Guarda il ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-15 17:50:28 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Memphis Depay sempre più promesso sposo della Juventus. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sport, gli agenti della punta delincontreranno la dirigenza del club bianconero per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento a Torino. “Depay ha deciso, sarà Juve: vertice per la fumata bianca” L’attaccante olandese aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro, anche a fronte di alcune offerte in arrivo dalla Premier League, e ha deciso infine di accettare la proposta della Juve, che secondo il quotidiano iberico gli avrebbe promesso un posto da titolare, anche in chiave nazionale. L’entourage del giocatore incontrerà nelle prossime ore gli uomini di mercato della Vecchia Signora per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Guarda il ...

