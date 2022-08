Carceri, detenuto suicida a Torino: aveva 25 anni. Cartabia: “Estate drammatica”. Polizia penitenziaria: “Poco interesse dai partiti” (Di lunedì 15 agosto 2022) Un suicidio in carcere, l’ennesimo dell’Estate. Un detenuto di 25 anni si tolto la vita nel carcere delle Vallette di Torino. Lo comunica il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Osapp, secondo cui il giovane si è coperto con un lenzuolo e ha infilato la testa in un sacchetto di plastica. “Nel carcere di Torino – dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp – la situazione è sempre più allo sbando. Tutte le organizzazioni sindacali denunciano da giorni le reiterate criticità”. Il sindacalista spiega che “anche i suicidi che con così allarmante frequenza si verificano nelle Carceri italiane – soprattutto qualora si consideri che delle centinaia di suicidi tentati dai detenuti, grazie all’intervento dei poliziotti penitenziari solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Un suicidio in carcere, l’ennesimo dell’. Undi 25si tolto la vita nel carcere delle Vallette di. Lo comunica il sindacato autonomo diOsapp, secondo cui il giovane si è coperto con un lenzuolo e ha infilato la testa in un sacchetto di plastica. “Nel carcere di– dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp – la situazione è sempre più allo sbando. Tutte le organizzazioni sindacali denunciano da giorni le reiterate criticità”. Il sindacalista spiega che “anche i suicidi che con così allarmante frequenza si verificano nelleitaliane – soprattutto qualora si consideri che delle centinaia di suicidi tentati dai detenuti, grazie all’intervento dei poliziotti penitenziari solo ...

