Calcio, Monza: amaro esordio in serie A nonostante gli acquisti. Battuta dal Toro (Di domenica 14 agosto 2022) Al ballo della debuttante Monza, e’ il Torino a prendere il ritmo giusto e a vincere 1-2. Arrivano in 10.739 per la prima dei brianzoli in A e la cartolina spedita dagli spalti e’ fatta di un colpo d’occhio biancorosso che riassume con uno striscione i 110 anni di attesa per l’esordio nella massima serie: “Nessuna notte buia puo’ impedire al sole di sorgere”, recita lo striscione della curva brianzola. Dall’altra parte, i migliaia di tifosi ospiti ripetono cori contro la presidenza granata. Unite, le tifoserie, lo sono nel ricordare Gigi Radice, come recita un lenzuolo esposto dalla curva monzese. Silvio Berlusconi, che arriva in tribuna alla lettura delle formazioni, sotto la mascherina nera ha un sorriso grande cosi’, per la prima in massima categoria dei suoi. A togliergli il buonumore e’ semmai la rete che arriva ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Al ballo della debuttante, e’ il Torino a prendere il ritmo giusto e a vincere 1-2. Arrivano in 10.739 per la prima dei brianzoli in A e la cartolina spedita dagli spalti e’ fatta di un colpo d’occhio biancorosso che riassume con uno striscione i 110 anni di attesa per l’nella massima: “Nessuna notte buia puo’ impedire al sole di sorgere”, recita lo striscione della curva brianzola. Dall’altra parte, i migliaia di tifosi ospiti ripetono cori contro la presidenza granata. Unite, le tifo, lo sono nel ricordare Gigi Radice, come recita un lenzuolo esposto dalla curva monzese. Silvio Berlusconi, che arriva in tribuna alla lettura delle formazioni, sotto la mascherina nera ha un sorriso grande cosi’, per la prima in massima categoria dei suoi. A togliergli il buonumore e’ semmai la rete che arriva ...

Torino, Juric: 'Successo strameritato. Venivamo da una settimana difficile' MONZA - Ivan Juric commenta la vittoria del suo Torino in casa del neopromosso Monza . A differenza della scorsa settimana, dopo il successo sul Palermo in coppa Italia, il tecnico è soddisfatto. Questo il suo commento a Dazn: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. E' stata una ...