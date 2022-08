Puglia, maltempo: oggi allerta per Puglia ed altre quattro regioni del sud Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi dalle 8 per dodici ore l’allerta meteo con codice giallo per la Puglia. Riguarda la possibilità di precipitazioni sparse a carattere temporalesco. Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L’allerta maltempo oggi è per altre quattro regioni del meridione d’Italia: si tratta, come ieri del resto, di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. L'articolo Puglia, maltempo: oggi allerta per Puglia ed altre quattro ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 agosto 2022)dalle 8 per dodici ore l’meteo con codice giallo per la. Riguarda la possibilità di precipitazioni sparse a carattere temporalesco. Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della. L’è perdel meridione d’Italia: si tratta, come ieri del resto, di. L'articolopered...

