(Di giovedì 11 agosto 2022) I consumatori spendono di più per acquistare meno prodotti– Si svuota ildei consumatori nel 2022, che tagliano del 3 % le quantità di prodotti alimentari acquistate rispetto allo scorso anno per effetto del balzo dei prezzi. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel primo semestre 2022 che su base annua fanno registrare una diminuzione delle quantità di beni alimentari acquistate per il sesto mese consecutivo. I consumatori – sottolinea Coldiretti– ...

...ricevuto la comunicazione ufficiale da Alfa srl gestore del ciclo dell'acqua in provincia di:... qualora idovessero aumentare in maniera significativa potrebbe essere necessario ......dei condizionatori evidenzia in primo luogo gli effetti dell'aumento dei prezzi sui, ma ... " La situazione di difficoltà economica " spiega Fernando Fiori, direttore Coldiretti" è ormai ... Varese, consumi: guerra e rincari svuotano il carrello della spesa VARESE, 10 agosto 2022 – Si svuota il carrello della spesa dei consumatori nel 2022, che tagliano del 3 % le quantità di prodotti alimentari acquistate rispetto allo scorso anno per effetto del balzo ...L'analisi di Coldiretti Varese in base ai dati Istat: «I consumatori spendono di più per acquistare meno prodotti» ...