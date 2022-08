LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Razzetti e le 4×200 a caccia della finale (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43: Si apre l’Europeo italiano che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni per gli appassionati azzurri. Si apre già con qualche aspettativa per la spedizione azzurra che punta al podio in due delle tre gare che assegnano il titolo oggi: i 400 misti maschili con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi e la 4×200 maschile. Le azzurre possono puntare alla finale nella 4×200 stile libero. 8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di Nuoto in programma al Foro Italico di Roma Programma, Orari, Tv e streaming dell’11 agosto agli Europei di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.43: Si apre l’Europeo italiano che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni per gli appassionati azzurri. Si apre già con qualche aspettativa per la spedizione azzurra che punta al podio in due delle tre gare che assegnano il titolo oggi: i 400 misti maschili con Albertoe Pier Andrea Matteazzi e lamaschile. Le azzurre possono puntare allanellastile libero. 8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti allaprima giornata di gare dei Campionatidiin programma al Foro Italico di Roma Programma, Orari, Tv e streaming dell’11 agosto aglidi ...

