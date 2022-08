Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: “Da Letta misoginia, non ho bisogno di incipriarmi” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che ‘Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi’. Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di ‘incipriarmi’ per essere credibile”, scrive su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni, replicando al segretario del Pd, Enrico Letta. “La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara – prosegue – E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo ma poi stringe patti con la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il segretario del Pd Enricoattacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che ‘Giorgiasta cercando di incipriarsi’. Caro, al netto dellache questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non hodi ‘’ per essere credibile”, scrive su Facebook la leader di Fdi, Giorgia, replicando al segretario del Pd, Enrico. “La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara – prosegue – E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo ma poi stringe patti con la ...

