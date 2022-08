"Pericolo per la democrazia?" Meloni smonta le balle della sinistra | VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver rispedito al mittente le accuse sulla politica estera di Fratelli d'Italia (espresse con parole "misogine") di Enrico Letta, Giorgia Meloni risponde sul tema con un VIDEO alla stampa estera diffuso pure dalla France press. Niente svolta autoritaria, nessuna uscita dell'Italia dall'euro qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. "La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei". Ed ancora: "Nessun rischio per i fondi Pnrr" e "la nostra collocazione nel campo occidentale è chiara e cristallina, come abbiamo dimostrato ancora una volta condannando senza se e senza ma la brutale aggressione russa all'Ucraina". Messaggi che puntano a essere rassicuranti. Soprattutto verso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver rispedito al mittente le accuse sulla politica estera di Fratelli d'Italia (espresse con parole "misogine") di Enrico Letta, Giorgiarisponde sul tema con unalla stampa estera diffuso pure dalla France press. Niente svolta autoritaria, nessuna uscita dell'Italia dall'euro qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. "La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressionee le vergognose leggi contro gli ebrei". Ed ancora: "Nessun rischio per i fondi Pnrr" e "la nostra collocazione nel campo occidentale è chiara e cristallina, come abbiamo dimostrato ancora una volta condannando senza se e senza ma la brutale aggressione russa all'Ucraina". Messaggi che puntano a essere rassicuranti. Soprattutto verso ...

