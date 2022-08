Highlights e gol Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0 | Supercoppa Europea 2022 VIDEO

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Glie i gol di, sfida valevole per la. A Helsinki vincono i Galacticos per 2-0. Nel primo tempo è Alaba a sbloccare il punteggio con un facile tap-in dopo la torre di Casemiro, nella ripresa arriva invece il sigillo del solito Benzema pur con la complicità di un Trapp non perfetto. 1-0, Alaba 2-0, Benzema SportFace.

infoitsport : VIDEO – Inter-Sant’Angelo 11-0, gol e highlights dell’allenamento congiunto - FcInterNewsit : VIDEO - Inter, 11 gol contro il Sant'Angelo nell'ultimo allenamento congiunto: gli highlights - internewsit : VIDEO - Inter-Sant'Angelo 11-0, gol e highlights dell'allenamento congiunto - - matel342 : Rivisti per puro caso gli highlights della partita del primo gol di Pinamonti; 5-1 alla Samp. Il gol preso: - giornalettismo : Si consolidano le partnership tra gli operatori tv e gli OTT legati ai diritti sul calcio italiano. #Helbiz ha ann… -

Sky Sport

...particolarmente soddisfatto dell'accordo raggiunto con la Rai per la trasmissione degli...potranno seguire lo spettacolo di un campionato incredibile e godersi i momenti più belli con i......particolarmente soddisfatto dell'accordo raggiunto con RAI per la trasmissione deglidel ...potranno seguire lo spettacolo di un Campionato incredibile e godersi i momenti più belli con i... Manchester United-Brighton 1-2: video, gol e highlights Allenamento congiunto per l'Inter di Simone Inzaghi con il Sant'Angelo Lodigiano: doppiette per Dzeko e Lautaro ...Accordo tra Helbiz Media, che ha i diritti della serie B, e la Rai. Rai Italia trasmetterà ogni settimana gli highlights del campionato di B, offrendo a un vasto numero di ...