Roma - sorpresi a rubare nel locale confiscato alla mafia | in 3 fermati dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tre persone sono state fermate ddi Stato mentre erano intente a portar via da uncriminalità organizzata alcune attrezzature sportive. L’intervento in Via Don Primo Mazzolari: ecco cosa è successo. Stavano caricando un furgone con del materiale asportato nell’ex palestra,finito sequestrato e oggi nelle disponibilità del Comune di. Tre persone, quasi tutte coetanee, dopo essere riusciti ad accederestruttura stavano portando via materiale e attrezzature sportive caricandole a bordo del mezzo. A rovinare i loro piani ci ha pensato però lache li ha bloccati prima che potessero allontanarsi con la refurtiva. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della ...