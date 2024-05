Occhio al weekend - dove resiste la pioggia | le previsioni di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sempre meno nuvole sull'Italia. Dallemeteo di Paoloper La7, nel corso del Tg di venerdì 10 maggio, emerge un tempo in miglioramento anche se non mancano zone in cui persiste la. Le nubi "al nord sono più scure, significa che sono basse e di scarsa consistenza, tuttavia riescono a dare qualchefra Piemonte e Lombardia", spiega il meteorologo. In ogni caso "il tempo tende a diventare sempre più sempre più stabile e al momento anche al sud di piogge ce ne sono poche". Nelle prossime 24 ore è attesa qualche debole precipitazione solo sulle zone alpine e prealpine, sul basso Tirreno, parte della Calabria e della Sicilia e sul basso Lazio. Sabato 11 maggio l'alta pressione diventa sempre più protagonista, restano i fenomeni pomeridiani, sempre più isolati e sporadici. Domenica ...