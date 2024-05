Coppa Passalacqua L’Invictasauro procede Battuto 3-1 lo Scarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Battendo 3-1 lorafforza la propria leadership del girone A dellarestando solo al comando a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Per losi tratta di uno stop amaro dopo il successo conquistato contro l’Argentario.ha gettato alle ortiche molte palle gol, anche molto semplici da realizzare, dovendo poi aumentare impegno e manovre per poter superare uno, che ha profuso un grande impegno. In sintesi una partita vivace, tattica, piacevole, a tratti frenetica. Le reti arrivano nella ripresa. Al 7’ è Rossi a ribadire in gol dopo la respinta di De Masi su conclusione di Maruccia, 1-0 per. I rossi dellocercano di reagire, i verdi ...

