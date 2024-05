Piemonte Open | torna a Torino un evento imperdibile per gli amanti del tennis

L'entusiasmo per le suggestive location Piemonte si scoperte durante la lavorazione di The King's Man - Le origini, stasera in prima serata su Italia 1. Il responsabile delle location di The King's Man - Le origini, Andrew Buckley, ha lodato la ...

Caos cantieri, l'autotrasporto lancia l'allarme: estate da incubo in tangenziale - Caos cantieri, l'autotrasporto lancia l'allarme: estate da incubo in tangenziale - Cantieri inamovibili e interruzioni programmate fino al 2025 attorno a torino, sull'autostrada del Frejus e verso la Liguria. La Fai: "Così si vanificano le opportunità di sviluppo" ...

Movimento 5 Stelle, Conte e Appendino attaccano: «Il Pd ha sfasciato la sanità e Cirio la vuole privatizzare» - Movimento 5 Stelle, Conte e Appendino attaccano: «Il Pd ha sfasciato la sanità e Cirio la vuole privatizzare» - In ultimo gli scandali giudiziari, prima in Puglia, poi in piemonte e ora in Liguria che hanno toccato entrambi gli schieramenti hanno fatto rivivere ai 5 Stelle gli antichi sentimenti delle origini. ...

Meteo Torino – Nubi spesso in transito in città, ma con tempo stabile e asciutto: ecco le previsioni - Meteo torino – Nubi spesso in transito in città, ma con tempo stabile e asciutto: ecco le previsioni - con parziali schiarite in arrivo dal pomeriggio a torino, quando i cieli risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. In ogni caso le condizioni meteo si confermeranno stabili e asciutte sul capoluogo ...