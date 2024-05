Juve - la Next Gen è una miniera d’oro sul mercato | i dettagli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lacon la suaGen ha in casa una vera e propriache potrebbe tornare molto utile anche sulLacon la suaGen ha in casa una vera e propriache potrebbe tornare molto utile anche sul. Ci sono quattro giocatori che stanno facendo

I Playoff di Serie C al via. Solamente tre squadre infatti sono state promosse direttamente nella Serie B 2024/2025: il Mantova nel Girone A,...

Succede di tutto nel match del primo turno playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Arezzo. Sono infatti tre le on field review a cui è ricorso l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. La prima al 14? in oc casi one della rete dell’1-0 ...

Gasperini rimane concentrato: «Sappiamo benissimo che non è finita, prima ci sarà la Roma, poi la Juventus» - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match

Semifinali Europa League: Atalanta in paradiso, Roma all'inferno - I bergamaschi battono 3-0 il Marsiglia e volano sempre più in alto, conquistando la loro prima storica finale Europea, mentre i giallorossi, prima del 2-2

La Juventus su Instagram: "La Next Gen è un passo più vicina alla promozione" - Tramite un video del rigore trasformato da Nicolò Savona, rete che ha aperto la gara contro l'Arezzo nel primo match dei play off, la juventus ha suonato la carica su Instagram in vista del prossimo