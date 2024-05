Camorra - arrestato nel Casertano il latitante Francesco Abbinante

(Di venerdì 10 maggio 2024) È stato un cagnolino ad aiutare i carabinieri a scovarlo. Il boss, 25 anni, sfuggito a un blitz il 7 novembre scorso con 37 misure cautelari per il clan di cui è reggente, è stato Individuato ein una villetta Castelvolturno, nel, che era stato dichiaratoil 9 gennaio 2024, era solo al momento dell'accesso dei militari dell'Arma all'interno dell'abitazione dove si trovava. L'uomo è a capo di una potente cosca di Napoli nel quartiere di Secondigliano in grado di importare tonnellate di droga dal Sudamerica. Non solo cocaina ma anche hashish, marijuana, kobrett che viene spacciato senza sosta nelle 'piazze' guardate a vista da sentinelle giorno e notte, con pusher che si alternano seguendo precisi turni di lavoro, come hanno ...

Ondata di arresti in provincia di Monza Brianza, inchiesta su tangenti e corruzione: in manette anche l'ex geometra di fiducia di Silvio Berlusconi , Francesco Calogero Magnano

Matteo Falcinelli in cella a Miami chiede di pagare la cauzione, i poliziotti: "È corruzione" - Matteo Falcinelli in cella a Miami chiede di pagare la cauzione, i poliziotti: "È corruzione" - In un video dato a Fanpage.it, si vede lo studente italiano brutalmente arrestato a Miami in cella nella stazione di polizia. Il ragazzo è ammanettato e dice agli agenti di non aver fatto niente.

I dubbi del giudice dopo i depistaggi: “Toti libero può condizionare i testi” - I dubbi del giudice dopo i depistaggi: “Toti libero può condizionare i testi” - Toti siederà davanti al gip Paola Faggioni a oltre 72 ore dal suo arresto, ma non è detto che risponda al ... modalità adottata anche in occasione dell'incontro con l'imprenditore Moncada (francesco, ...