Castelvolturno | latitante in manette - fuggito al blitz lo scorso novembre

(Di venerdì 10 maggio 2024)in, era saldi. Individuato dai Carabinieri in una villetta aSu delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che il 9 maggio 2024 personale dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella, coadiuvati in fase esecutiva da quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in seguito a ininterrotta attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno rintracciato e dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di F. A., 25 anni, salla cattura disposta dal Tribunale di Napoli in seguito ad attività diretta dalla DDA, del 7, che vedeva ...

Indossava una parrucca ed era in compagnia dei suoi familiari Fabio D'Agostino, 37 anni, latitante nell'orbita dei clan Orlando e Polverino, catturato ieri sera in via via Isonzo. L'uomo,...

Si nascondeva in una villetta di Castel Volturno il presunto reggente del clan Abbinante: arrestato dai carabinieri all'alba, era ricercato da novembre

Blitz a Castel Volturno, in manette il latitante Francesco Abbinante: era sfuggito ad un'operazione dell'Antimafia nel novembre scorso

L'operazione è stata messa segno dai carabinieri del Reparto operativo di Fermo e in manette è finito un 54enne romeno domiciliato a Montegranaro. Per evitare il carcere era fuggito a New York e poi a ...