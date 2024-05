Viva Rai2 - Fiorello e Jovanotti cantano Azzurro | poi il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo 230 puntateconclude il suo show di! al glass del Foro Italico. Passerella anche per Amadeus che è arrivato in auto d'epoca e perche con tanto di stampella si è esibito concantando '' di Adriano Celentano. «Questi sul Nove te li sogni». È stata la battuta di, nell'ultima puntata della stagione di '!', con cui ha presentato Amadeus che lo ha aspettato al semaforo.l'ha raggiunto in motorino. Dopo l'abbraccio affettuosoe Amadeus hanno attraversato la strada e cantato la canzone degli Amarello. In strada hanno fermato e salutato auto e bus sommersi nel traffico.