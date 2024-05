Serie tv - Fremantle non spinge gli utili di Luxvide A riserva 8,6 mln

Serie tv, Fremantle non spinge gli utili di Luxvide. A riserva 8,6 milioni - Serie tv, fremantle non spinge gli utili di luxvide. A riserva 8,6 milioni - Il secondo bilancio approvato nell’era fremantle, uno dei principali gruppi di produzione culturale e di intrattenimento al mondo, vede calare l’utile di luxvide Finanziaria, casa romana di produzione ...

"Viola come il mare 2", grandi numeri per l'esordio della fiction Mediaset - "Viola come il mare 2", grandi numeri per l'esordio della fiction Mediaset - La prima puntata è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori (3.861.000) su Canale 5 e Mediaset Infinity ...

